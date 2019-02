Drenthe: "Sono ingrassato fino a 96kg, ne ho persi 22 in 8 mesi"

Roynston Drenthe, ex calciatore del Real Madrid - ora tornato allo Sparta Rotterdam dopo un anno di stop - ha parlato del momento che ha passato dopo l'addio al calcio. "Sono ingrassato fino ai 96kg, poi mi sono allenato duramente, con una dieta che non era normale e che non raccomando a nessuno. Ho perso 22kg in otto mesi. Ritirarsi a 29 anni? Mi paice il calcio, però se ti fa sentire triste... perché giocare?". Drenthe ha poi parlato della sfida fra Ajax e Real Madrid. "Può essere equilibrata, ci sono giocatori all'altezza come De Jong o Ziyech. Frenkie può essere come Xavi quando io ero in Spagna. Ora è molto buono, quando andrà al Barça va a diventare uno dei migliori".