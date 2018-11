© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Didier Drogba attraverso le sue pagine social ha ufficialmente confermato il ritiro. "1989, ovvero dove tutto ha avuto inizio - ha scritto Drogba -. Quando penso agli ultimi 20 anni della mia carriera da professionista non posso che essere orgoglioso di quello che ho ottenuto come calciatore. La cosa più importante è che questo percorso mi ha formato come uomo. Se qualcuno dovesse dirti che i tuoi sogni sono troppo grandi, ringrazialo e lavora sempre più duramente e intelligentemente per trasformarli in realtà". In basso il post pubblicato su Instagram dall'ormai ex calciatore.