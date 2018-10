Ds Borussia Dortmund: "Dopo Sancho guardiamo sempre alla Premier"

© foto di Newspix/Image Sport

Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, ha parlato delle strategie del club sul mercato dopo il successo dell'operazione Jadon Sancho, giovanissimo talento inglese strappato al City e assoluto protagonista dell'inizio della stagione in Bundes: "Fino ad oggi è sempre stato estremamente difficile portare giocatori dalla Premier alla Bundesliga. Adesso penso che la strategia giusta sia quella di puntare sui giovani talenti presenti nei club inglesi, che spesso concentrano i loro sforzi economici sui migliori giocatori del calcio mondiale. Per i giovani giocatori, dunque, è più difficile sfondare: una cosa opposta alla Germania. Ovviamente noi come società continueremo a tenere gli occhi aperti".