Ds Borussia Dortmund: "Tappe bruciate, stiamo facendo benissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Michael Zorc, ds del Borussia Dortmund, esalta il momento dei gialloneri reduci dalla vittoria in Champions League contro il Club Bruges. "Sapevamo che ci sarebbe servito tempo, pazienza, in questo nuovo inizio. Però sono contento dei risultati che stanno arrivando, del gioco, dei sette gol nelle ultime tre partite giocate. Però dobbiamo ancora migliorare, davanti possiamo essere ancora più pericolosi e coraggiosi negli uno contro uno. Ora c'è l'Hoffenheim, squadra che ama giocare e fare sua la partita. Dovremo saperci adattare in fase diefnsiva".