Ds Gozzano: "Arrivare agli ottavi di Coppa Italia per noi è un onore"

Ai microfoni del sito ufficiale il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella parla così del successo colto contro il Renate: "E' stata una partita in cui ci tenevamo a fare bella figura, visto che era la nostra prima volta in questo trofeo. Abbiamo provato a fare qualche cambiamento e siamo soddisfatti del fatto che i ragazzi hanno risposto molto bene dalle richieste del mister e dello staff. Hanno interpretato la gara in modo soddisfacente, regalando il passaggio del turno in una manifestazione importante. Arrivare agli ottavi, quindi nelle 16 finaliste, per noi è un onore. Il fatto di poter giocare contro l'AlbinoLeffe ci dà entusiasmo. Siamo una squadra per tutti difficile da affrontare, anche a prescindere dagli interpreti".