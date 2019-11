Ds RB Salisburgo: "Il Lipsia non ha nessuna prelazione per Haaland"

"Non c'è nessuna opzione a favore del RB Lipsia per Haaland", parola del ds del RB Salisburgo Christoph Freund. Il dirigente del club austriaco lo avrebbe rivelato a Kicker, smentendo così le voci sulla possibile corsia preferenziale dei cugini tedeschi per Erling Haaland, il teen-ager che ha fatto innamorare ogni appassionato di calcio (e tutte le big europee, Juventus e Napoli comprese) in quest'avvio di stagione. A segno anche ieri sera nella vittoria di Champions contro il Genk, l'attaccante norvegese ha d'altronde già raggiunto quota 27 gol in 19 presenze.