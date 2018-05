Ds Vissel Kobe cade dalle nuvole su Iniesta: "Non è realistico"

© foto di J.M.Colomo

Atsuhiro Miura, ds del Vissel Kobe, parla così ad AFP dell'offerta per Iniesta rivelata ieri dalla stampa spagnola: "Sono meravigliato, non so nulla di tutto questo. Per essere onesto, un cumulo di soldi tale non mi sembra realistico. Se arrivasse sarebbe incredibile, ma non è realistico".