Dudelange, Kenia: "Ho giocato contro Gattuso ma non credo si ricordi"

Levan Kenia, centrocampista georgiano del Dudelange, è stato intervistato da Sky Sport e ha ricordato quando, con la sua Nazionale, affrontò l'Italia nel 2007 con Gattuso in campo: "Non credo che Gattuso si ricordi di me, è passato tanto tempo, contro di lui però a Genova, nel 2007, avevo giocato la mia seconda partita in Nazionale".