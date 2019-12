© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due su due per Carlo Ancelotti alla guida dell'Everton. Dopo l'1-0 casalingo col Burnley, i Toffees oggi hanno infatti espugnato per 2-1 il campo del Newcastle. Un doppio trionfo che il club inglese ha celebrato così su Twitter: "Carlo Fantastico, Carlo Magnifico". Non sarebbe potuta iniziare meglio, insomma, la nuova avventura in Premier League dell'ex allenatore del Napoli.