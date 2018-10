Dugarry sicuro: "Zidane non allenerà il Manchester United"

Secondo quanto afferma Christophe Dugarry, Zinedine Zidane non allenerà il Manchester United. Ecco le sue parole all'emittente francese RMC Sport: "Zidane ha chiamato Mourinho per rassicurarlo? Non l'ho mai creduto, nemmeno per un secondo. La relazione tra i due non è buona. Non ha senso che Zidane abbia chiamato Mourinho. Ma posso dire chiaramente che Zidane non allenerà il Manchester United".