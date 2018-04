Duro attacco di Sport al Real: "L'ennesimo scandalo"

© foto di J.M.Colomo

Duro attacco di Sport nella sua versione online contro il Real Madrid. "I Blancos, si legge, sono approdati alle semifinali di Champions con l'ennesimo scandalo. Ogni anno la storia si ripete: rigori a favore, espulsioni, fuorigioco non fischiati. Ancora una volta, polemica e scandalo, sono i compagni di viaggio del Real Madrid in Europa ed in campionato. Dai mancati rigori non concessi al Valencia al Bernabeu, al fuorigioco di Cristiano Ronaldo contro il Borussia Dortmund fino al fallo non sanzionato di Sergio Ramos: è così che vince il Real".