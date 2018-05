Dzeko, messaggio ai tifosi del Wolfsburg: "State vicini alla squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Kicker, l'attaccante della Roma Edin Dzeko ha lanciato un messaggio rivolto ai tifosi del Wolfsburg, sua ex squadra attualmente terzultima in Bundesliga, che rischia di non disputare lo spareggio-salvezza (contro la terza della Zweiteliga) in caso di sconfitta contro il Colonia e contemporanea vittoria dell'Amburgo: "I tifosi devono sostenere i giocatori, devono essere al loro fianco dal primo all'ultimo minuto, anche se non hanno giocato una grande stagione. Questa è l'ultima partita, vale tutto. So quanto sia difficile perdere fiducia come giocatore: vuoi provare a fare qualcosa, ma se la testa e le gambe non girano è complicato. I ragazzi hanno bisogno del supporto del pubblico. Sabato bisogna dare più del 100%, bisogna stare uniti e non ricordare quello che è stato ma guardare avanti tutti insieme", si legge su vocegiallorossa.