E' finita l'era Marco Silva all'Everton. I tabloid puntano su Moyes

© foto di Pietro Lazzerini

Aperture in Inghilterra interamente dedicate al ribaltone in casa Everton, con il club di Liverpool che ha esonerato Marco Silva e che adesso va a caccia del nuovo allenatore pensando allo storico ex David Moyes.

Ecco alcune delle principali aperture dei tabloid inglesi di oggi, sabato 7 dicembre 2019:

Star Sport

"GoodiBye" - Gioco di parole che riguarda "Goodison Park", stadio dell'Everton, e l'esonero di Marco Silva. Ora è Moyes in pole per prendere il suo posto.

Express

"Fine della strada" - Silva è stato esonerato e sostituito momentaneamente dal vice. Intanto Moyes attende una chiamata per tornare in corsa.

Mirror

"Silva colpito" - L'Everton si mette alla ricerca di un nuovo manager dopo un inizio di campionato complicatissimo. Moyes resta in standby con il club che sta valutando tutte le possibilità.