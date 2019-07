© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamoroso comunicato di risposta dell'Atletico Madrid all'annuncio ufficiale diramato quest'oggi dal Barcellona in cui il club blaugrana faceva sapere di aver acquistato Antoine Griezmann, dopo che quest'ultimo si era liberato dai Colchoneros pagando la sua clausola da 120 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente dalla società bianco-rossa, che ha ribadito il concetto tramite una durissima nota: "L'importo depositato è insufficiente al soddisfacimento della clausola, in quanto è evidente che l'impegno tra il giocatore e il Barcellona è stato chiuso prima che la suddetta clausola scendesse da 200 a 120 milioni di euro, così come lo stesso Griezmann ha annunciato l'addio al club in data 14 maggio. Abbiamo già avviato le procedure che riteniamo opportune per la difesa dei nostri legittimi diritti".