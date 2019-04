Si sono da poco conclusi i primi tempi delle gare di ritorno dei quarti di finali di Europa League. Il Chelsea ipoteca il passaggio del turno con 4 reti allo Slavia Praga, così come il Valencia che vince 1-0 contro il Villarreal (dopo il 3-1 dell'andata). Bene l'Eintracht, che grazie al gol di Kostic riapre il discorso qualificazione con il Benfica: con un gol il club tedesco passerebbe il turno. Si fa durissima per il Napoli, sotto di un gol al San Paolo: adesso per passare il club azzurro ha bisogno di quattro gol.

Chelsea-Slavia Praga 4-1

(5', 27' Pedro, 10' aut. Deli, 17' Giroud, 26' Soucek)

Eintracht-Benfica 1-0

(37' Kostic)

Napoli-Arsenal 0-1

(36' Lacazette)

Valencia-Villarreal 1-0

(13' Latorre)