È tornato il Borussia Dortmund. Straripante in Germania come in Europa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund è tornato. Se ne sono accorti in Germania, ora lo sa anche tutta l'Europa. Il 4-0 contro l'Atlético Madrid proietta il BVB verso gli ottavi di finale, da vincitrice del girone. È la terza volta nella storia che il BVB si trovi a punteggio pieno in Champions dopo tre partite. La prima volta, stagione 1996/97, la squadra arrivò ad alzare la Coppa dalle grandi orecchie. La seconda è invece datata 2014 e la situazione era completamente diversa, con la squadra che volava in Europa mentre in patria si trovava impantanata nella zona retrocessione.

L'arrivo di Lucien Favre sulla panchina dei gialloneri è stato decisivo. Lo svizzero, che già ha portato Nizza e Mario Balotelli a splendere, ha dato autostima a una squadra depressa dall'ultima stagione e dato un gioco tra i più brillanti d'Europa. Dimostrando anche di poter vincere e segnare senza una punta. Ieri sono arrivati 4 gol, nonostante l'assenza di Paco Alcacer, così come era successo all'esordio in Bundesliga, quando l'attaccante spagnolo non era stato ancora ingaggiato. Una vera e propria cooperativa del gol, in grado di mandare in rete già 15 giocatori. E siamo solo a ottobre. Una squadra fra le più giovani d'Europa (24,7 l'età media) dove stanno esplodendo campioncini come Bruun Larsen e Jadon Sancho, senza dimenticare l'ormai certezza Pulisic.

Unica squadra imbattuta in Europa, assieme alla Juventus, il Borussia Dortmund vanta a differenza dei bianconeri, un ruolino di marcia spaventoso in casa: 6 partite, 6 vittorie, 25 gol segnati. Solo 2 subiti. L'Europa ha ritrovato una delle squadre più prestigiose. E anche la Germania, dopo anni di noia bavarese.