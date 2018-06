Ecco Hierro per la Spagna, AS: "Con facce di circostanza"

"Con facce di circostanza". Questo il titolo dell'edizione odierna di AS, in riferimento ai volti dei giocatori della Spagna durante il primo allenamento diretto da Hierro. Il nuovo allenatore della Nazionale dopo l'esonero clamoroso di Lopetegui esordirà al Mondiale senza aver collezionato una presenza in panchina: "Non potevo rifiutare".