Ed è subito Andre Silva! Trascina il Siviglia con una tripletta: 1-4 al Rayo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partenza sprint in Liga per il Siviglia, subito trascinato dal suo nuovo attaccante Andre Silva. L'ex numero nove rossonero, reduce da un'annata negativa al Milan, è salpato in Andalusia nel corso di quest'estate in cerca di nuova linfa, che sembrerebbe aver subito trovato al debutto nella massima serie spagnola. All'esordio in campionato con il suo Siviglia, infatti, il portoghese è stato grande protagonista di una sontuosa tripletta che ha contribuito all'1-4 inflitto dai suoi ai danni del Rayo Vallecano. In gol per gli andalusi anche l'ex palermitano Vazquez.