Edmundo, ex calciatore di Fiorentina e Napoli, ha parlato a Fox Sports Brazil dando un consiglio a Neymar: "Non sono la persona migliore per consigliare Neymar, perché io lasciai la mia squadra per andare al carnevale, ma spero mi possa ascoltare: deve dare la priorità alla sua carriera, perché di carnevali è piena la vita, mentre la carriera dura molto meno. Quando giocavo nella Fiorentina, avevo un peso importante nella squadra, poi andai in Brasile e perdemmo il titolo. Rui Costa non mi ha mai perdonato".