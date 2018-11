Eibar, Mendilibar: "Vincere contro il Real ti dà fiducia"

Non era il test più probante. Anzi, a scrutare il calendario fino alla sosta quello di oggi era probabilmente il più semplice. Però, la Juventus vista questa sera passeggiare all'Allianz Stadium contro la SPAL ha confermato tutta la sua forza, una mania di grandezza che non fa rima...

Josè Luis Mendilibar , tecnico dell' Eibar , è intervenuto al termine del match vinto contro il Real Madrid . Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Marca : "Abbiamo giocato molto bene, creando occasioni sin dall'inizio. Con Il Real hai sempre paura di subire un gol, ma noi potevamo segnare di più. La chiave del match è stata l'intensità. Abbiamo giocato delle gare migliori, ma una vittoria contro il Real Madrid ti dà la giusta fiducia. Cucurella? È un giocatore con grandi qualità. Non ha giocato molto fino ad adesso, ma è un grandissimo giocatore".

