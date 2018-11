Eibar-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Solari preferisce Ceballos a Isco

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid è impegnato nel primo match del sabato di Liga, sul campo dell'Eibar, visto che martedì ci sarà la sfida alla Roma in Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della partita in cui spicca l'ennesima esclusione di Isco in favore di Ceballos.

EIBAR (4-4-2): Riesgo; Ruben Pena, Paulo Oliveira, Ramis, José Angel; Orellana, Escalante, Jordan, Cucurella; Enrich, Kike Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Ceballos; Asensio, Benzema, Bale