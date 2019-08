Eintracht, accordo con Bas Dost. Ma manca l'intesa con lo Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bas Dost, attaccante olandese dello Sporting, è ad un passo dall'Eintracht Francoforte. Dopo tre stagioni in Portogallo, il calciatore può tornare in Bundesliga: come riportato dai media tedeschi, c'è l'accordo con il calciatore, ma i due club ancora devono discutere sui dettagli. L'operazione, salvo complicazioni, sembra essere in dirittura d'arrivo.