© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sebastien Haller è ad un passo dal West Ham. L'Eintracht Francoforte, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato l'esito positivo della trattativa con il club londinese. L'attaccante classe 1994, che si è messo in mostra proprio con la compagine tedesca, raggiungerà la capitale inglese per poter effettuare le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra. La sua avventura in Bundesliga si chiude dopo due stagioni: con la maglia rossonera ha collezionato 77 presenze e 33 reti.