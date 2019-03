Eintracht, Barcellona pazzo di Jovic: osservato 15 volte dai blaugrana

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Barcellona alza il pressing su Luka Jovic. Come riporta Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero infatti osservato l'attaccante del Benfica, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, anche nella gara di giovedì scorso contro l'Inter. Si tratta - sottolinea il quotidiano - della quindicesima volta che il club catalano fa visionare il bomber serbo in questa stagione, sempre più convinto di acquistarlo la prossima estate.