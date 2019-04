© foto di Imago/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Eintracht, ha preso parola il tecnico del Benfica Bruno Lage: "Partiamo da una situazione di vantaggio ma ci sono diversi esempi di squadre partite in una situazione simile e poi eliminate. Oltre al risultato vogliamo offrire un bello spettacolo contro una squadra che si è mostrata molto forte in Europa".