Eintracht, Bobic: "Jovic, Rebic e Haller potrebbero partire in estate"

Non arrivano buone notizie per i tifosi dell'Eintracht dalle parole di Fredi Bobic. Il direttore sportivo del club di Francoforte ha parlato alla Bild del futuro di alcuni giocatori: "Non abbiamo bisogno di vendere giocatori, siamo solidi dal punto di vista economico. Ma tutto può succedere, potremmo anche perdere tutti e tre insieme". Il riferimento è a Jovic, Haller e Rebic, pezzi pregiati della formazione di Hutter, che hanno diverse richieste e potrebbero lasciare nella prossima finestra di mercato. Su Jovic c'è forte il Real Madrid, che da settimane cerca di chiudere l'affare, magari abbassando le pretese dell'Eintracht, che chiede 70 milioni.