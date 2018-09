Eintracht, De Guzman: "Sarà dura in Europa contro Lazio e Marsiglia"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Molti hanno definito il girone di Europa League della Lazio di ferro, viste le avversarie pescate. Marsiglia e Eintracht Francoforte sono rivali temibilissime e l'Apollon può sorprendere. Tutt'altro che scontato, insomma. Questo è il parere anche di Jonathan de Guzman, centrocampista dell'Eintracht che si è espresso sul momento della squadra e sul gruppo europeo ai microfoni del club tedesco: “È stato fantastico vincere a Friburgo, sarà difficile per molte altre squadre fare lo stesso. Purtroppo non siamo riusciti a dare continuità a quella vittoria contro il Werder Brema, nonostante una buona prestazione. Abbiamo concesso il gol poco prima della fine della partita e questo ci ha fatto male, ma non lasceremo che ci distragga dai nostri obiettivi. Stiamo continuando a crescere come squadra".

"Siamo capitati contro squadre con esperienza come Lazio e Olympique Marsiglia e sarà difficile. Ma credo che che possiamo sorprendere. La scorsa stagione, nessuno si sarebbe aspettato che avremmo vinto in casa dello Schalke (0-1 nelle semifinali della Coppa di Germania) o che avremmo battuto il Bayern Monaco in finale. Ecco perché dobbiamo credere in noi stessi. Tutto è possibile in questo girone”.