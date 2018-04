Eintracht, ds Bobic: "Kovac-Bayern? Rispetto, ma tempi sbagliati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha parlato in conferenza stampa dell'annuncio arrivato nella giornata di oggi di Niko Kovac come nuovo tecnico bavarese dalla prossima stagione: "Rispettiamo la decisione di Kovac, anche se ci ha sorpreso per le tempistiche. E' importante che la squadra venga prima delle persone, l'Eintracht è un grande club con obiettivi importanti che vogliamo raggiungere tutti insieme. Adesso ci concentreremo solo su questo aspetto. Chi conosce bene Kovac sa che il mister darà tutto fino all'ultimo secondo, questa è l'unica cosa che conta. Futuro? Saremo pronti, i tifosi non devono essere preoccuparsi".