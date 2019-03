© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Marca, anche l'Arsenal si aggiunge alla lunga lista di pretendenti di Luka Jovic, attaccante dell'Eintracht Francoforte che in tanti stanno seguendo viste le 15 reti messe a segno in 22 presenze. Su di lui è forte l'interessamento di squadre come Barcellona e Real Madrid.