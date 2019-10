Eintracht Francoforte, Hutter: "Club ambizioso: slancio in più per noi"

Adolf Hutter, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro lo Standard Liegi in Europa League: "Non tutti i giocatori sono al 100% ma aspettiamo di vedere l'ultimo allenamento di domattina. Spero che André Silva non stia male, anche per lui deciderò solo all'ultimo. Con una vittoria in casa, magari senza prendere gol, avremmo messo la qualificazione sui binari giusti. Tutti qui siamo molto ambiziosi, altrimenti non saremmo all'Eintracht. Questo ci dà slancio per le sfide future ma facciamo un passo alla volta. Se avremo un rendimento vicino al 100% in ogni partita, vinceremo spesso e volentieri".