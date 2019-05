Adi Hutter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Chelsea (semifinale in programma domani a Francoforte), pronunciando parole di elogio nei confronti del "collega" Maurizio Sarri: "E' una squadra interessante, seguo Sarri da tanto tempo perché è un bravo allenatore. Ricordo il suo Empoli e soprattutto il Napoli. Ora sta continuando il suo lavoro in Inghilterra, con il Chelsea. Affronteremo una squadra offensiva con tanti buoni giocatori".