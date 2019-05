Eintracht Francoforte, Hutter: "L'assenza di Rebic ha pesato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un pareggio per 1-1, quello ottenuto in casa contro il Chelsea, che lascia qualche rimpianto all'Eintracht Francoforte, passato in vantaggio con Jovic e raggiunto da Pedro nel finale di primo tempo. Nonostante questo, però, il tecnico dei tedeschi, Adolf Hutter, è soddisfatto della reazione dei suoi: "Abbiamo giocato contro una squadra speciale, ma possiamo essere incredibilmente orgogliosi delle nostre prestazioni. Quello che ci ha frustrato è stato il loro gol prima della fine del primo tempo. Dopo l'intervallo, nella prima mezzora abbiamo dovuto inseguire, ma mi è piaciuta la nostra mentalità. L'assenza di Rebić? E' stata una grande perdita" ha ammesso ai microfoni dell'emittente tedesca RTL