Eintracht Francoforte, in estate il riscatto di Trapp: il PSG chiede 8 mln

Kevin Trapp, portiere in forza all'Eintracht Francoforte ma di proprietà del PSG, sta disputando un'ottima stagione in Bundesliga. Per questo motivo il club tedesco avrebbe deciso di riscattare l'intero cartellino del giocatore al termine della stagione. Il PSG, si legge sulle colonne della Bild, chiede 8 milioni di euro per il portiere tedesco.