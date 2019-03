© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Luka Jovic è a un passo dal Barcellona. Secondo quanto riporta RAC1, infatti, giovedì scorso la dirigenza blaugrana avrebbe incontrato l'agente dell'attaccante serbo, Fali Ramadani, per definire l'operazione per la prossima estate. Attualmente in prestito dal Benfica all'Eintracht Francoforte, Jovic dovrebbe costare ai blaugrana circa 60 milioni di euro.