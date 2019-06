Eintracht Francoforte, Rebic verso l'addio: piace all'Atletico Madrid

© foto di Imago/Image Sport

Ante Rebic potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte durante l'attuale finestra di mercato. Il calciatore ex Fiorentina piace molto all'Atletico Madrid, anche se i colchoneros puntano tutto su Joao Felix. Lo stesso direttore sportivo dei tedeschi ha confermato la possibile cessione del calciatore: "Non vogliamo trattenere un giocatore che non vuole restare". A riportarlo è il Mundo Deportivo.