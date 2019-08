Eintracht Francoforte, riallacciati i contatti col PSG per Trapp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kevin Trapp è in uscita dal PSG e, stando a quanto riferito dai media tedeschi, l'Eintracht Francoforte è ancora interessato e sta provando a riallacciare i contatti con il PSG. Lo scorso anno in Germania il portiere s'è comportato bene, per questo il sodalizio teutonico vorrebbe puntarci ancora come titolare. Sfumata l'ipotesi-Porto, anche all'estremo difensore farebbe piacere un rientro a Francoforte.