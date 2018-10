Eintracht Francoforte, si pensa al riscatto di Trapp

Sono bastati pochi mesi a Kevin Trapp per rilanciarsi e conquistare la fiducia dell'Eintracht Francoforte, dove in estate è arrivato in prestito dal Paris Saint-Geramain. Il club tedesco infatti è pronto a parlare con la dirigenza francese per riscattare il cartellino del calciatore che ha ancora due anni di contratto coi transalpini. Lo riporta la Bild sottolineando le parole del ds dell'Eintracht Bruno Hubner: “C'è interessa da parte nostra di trattenere Trapp ancroa a lungo”.