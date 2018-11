Eintracht Francoforte, Tawatha a fine contratto. Può finire al Levante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Taleb Tawatha, difensore centrale ed esterno mancino israeliano dell'Eintracht Francoforte. Il calciatore classe '92 interessa infatti al Levante, secondo quanto scrive Sport Bild. Il secondo club di Valencia potrebbe prelevare il calciatore a gennaio, a sei mesi dalla naturale scadenza del contratto col club tedesco. Altrimenti Tawatha attenderà la nuova stagione per trasferirsi nella Liga a parametro zero.