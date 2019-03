Fonte: Fcinternews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mijat Gacinovic, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, mostra fiducia nella sua squadra e soprattutto nei suoi tifosi dopo la vittoria contro l'Hoffenheim e soprattutto in vista della gara di Europa League contro l'Inter: "Purtroppo non abbiamo tempo per goderci tutto ciò, dobbiamo subito voltare pagina. Ma con questa mentalità e con questo pubblico, possiamo affrontare qualsiasi squadra al mondo".