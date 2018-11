Eintracht, Gelson Fernandes: "Apollon forte in casa, vogliamo vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte Gelson Fernandes ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Apollon Limassol: "I nostri tifosi non hanno potuto seguire la trasferta di Marsiglia, ma ora sono venuti qui in gran numero. È fantastico e, se vinceremo, si divertiranno ancora di più nel loro viaggio. Apollon? È una squadra forte quando gioca in casa. Tiene bene il campo e l'abbiamo vista giocare un buon calcio, sappiamo esattamente cosa aspettarci domani. L'umore della squadra è molto buono e siamo concentrati. Abbiamo avuto l'obiettivo fin dall'inizio di vincere ogni partita. E vogliamo continuare la nostra striscia anche sul campo dell'Apollon". L'Eintracht Francoforte è al momento la capolista del Gruppo H a quota 9 punti, a +3 sulla Lazio seconda. Solo un punto a testa invece per Olympique Marsiglia e Apollon Limassol.