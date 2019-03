Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gelson Fernandes, centrocampista dell'Eintracht Francoforte, ha parlato al termine del pareggio per 0-0 in Europa League contro l'Inter: "L'Inter ha fatto un bellissimo primo tempo, abbiamo faticato poi ci siamo messi a posto, abbiamo parlato negli spogliatoi e nella ripresa si è visto il nostro vero volto. Inizialmente non eravamo compatti, non è questo il nostro calcio: dobbiamo aggredire alti per fare il gioco, abbiamo aspettato troppo".