Eintracht-Hannover 4-1, dilagano gli euroavversari della Lazio

Nessun problema per l'Eintracht Francoforte contro l'Hannover. Nel sesto turno di Bundesliga, i prossimi avversari in Europa League della Lazio hanno infatti dilagato per 4-1 grazie ai gol di N'Dicka (36'), Rebic (46'), De Guzman (46') e Jovic (89'), che hanno reso vana la rete dela speranza di Muslija (86'). Con questo risultato l'Eintracht raggiunge quota sette punti in classifica, decimo, mentre l'Hannover è ultimo con sole due lunghezze.

Questo il programma completo del sesto turno di Bundes:

28/09 20:30 Hertha Berlino-Bayern Monaco 2-0

29/09 15:30 Hoffenheim-RB Lipsia 1-2

29/09 15:30 Norimberga-F.Dusseldorf 3-0

29/09 15:30 Schalke 04-Magonza 1-0

29/09 15:30 Stoccarda-Werder Brema 2-1

29/09 15:30 Wolfsburg-B. Monchengladbach 2-2

29/09 18:30 B. Leverkusen-B. Dortmund 2-4

30/09 15:30 Eintracht Francoforte-Hannover 4-1

30/09 18:00 Augusta-Friburgo