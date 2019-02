Il tecnico dell'Eintracht Francoforte Adi Hutter ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro lo Shakthar (2-2 il risultato dell'andata): "Prenderemo la gara seriamente, come merita una sfida del genere. Infortunati? Gelson Fernandes non ci sarà, spero di recuperare Rode e Abraham. Non dovremo essere solo bravi a segnare, lo Shakthar è una squadra di grande qualità se gli lasci spazio. Non vogliamo essere belli, il nostro obiettivo è semplicemente quello di passare il turno".