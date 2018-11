Eintracht, Hutter: "Domani il primo match point, non sbagliamolo"

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte Adolf Hütter ha parlato così alla vigilia della gara esterna di Europa League contro l'Apollon Limassol: "Domani abbiamo il primo dei tre possibili match point, e faremo di tutto per assicurarci di passare subito il turno. Vogliamo approfittare di questa grande opportunità. Gelson Fernandes? Non so ancora se giocherà, ma ultimamente è andato bene. Decideremo dopo l'ultimo allenamento se impiegarlo o meno. Apollon? A Francoforte abbiamo fatto molto bene, ma in casa loro i nostri avversari mostreranno sicuramente un volto diverso. Anche col Marsiglia si è vista la loro qualità". L'Eintracht Francoforte è al momento la capolista del Gruppo H a quota 9 punti, a +3 sulla Lazio seconda. Solo un punto a testa invece per Olympique Marsiglia e Apollon Limassol.