Eintracht, Hutter: "La vittoria con l'Inter ha portato grande fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adolf Hütter, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benfica: "Siamo felici di sfidare una grande squadre come il Benfica. Sarà una partita fra due squadre che amano giocare un calcio d'attacco. Il Benfica domani gioca in casa, per questo motivo partono con i favori del pronostico, ma noi possiamo giocare alla pari con i lusitani. Allo stadio ci sarà un'atmosfera unica, il Benfica ha un grande pubblico, ma sono sicuro che i nostri tifosi ci sosterranno fino all'ultimo minuto. Hinteregger? Sta bene, ieri si è allenato con noi. Anche oggi si è allenato senza dolore, se sta bene partirà dal primo minuto. La vittoria contro l'Inter ha portato grande fiducia nei nostri mezzi, me per vincere domani servirà una grande prestazione".