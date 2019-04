Eintracht, il ds Bobic: "C'è la possibilità che Jovic firmi col Real Madrid"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ds dell'Eintracht Francoforte Fredi Bobic ha parlato così a ZDF del futuro del bomber Luka Jovic: "C'è la possibilità che Jovic firmi col Real. Io spero e desidero che resti qui all'Eintracht, ma sono realista e se un grande club ci chiede Luka non abbiamo chance. Abbiamo già ricevuto diverse proposte, inclusa una del Barcellona, ma il giocatore non è convinto perché teme di avere poco minutaggio in maglia blaugrana". Il centravanti serbo viene valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro, il 20% dei quali finirà nelle casse del Benfica.