Eintracht, il ds Hubner: "Daremo tutto per battere la Lazio in Europa"

Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Bruno Hubner ha parlato in vista della gara di Europa League contro la Lazio dopo il successo per 4-1 in campionato contro l'Hannover: "Il sollievo è ovviamente grande. Se avessimo perso sarebbe stato complicato per la classifica. La vittoria è stata estremamente importante e ci dà anche coraggio per l'Europa. Vogliamo dare tutto per vincere contro la Lazio".