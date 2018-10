Eintracht, il ds su Jovic: "E' straordinario, lo acquisteremo presto"

Il ds dell'Eintracht Francoforte, Bruno Hubner, parla alla vigilia della gara contro l'Apollon Limassol. I tedeschi sono nel girone della Lazio. "Vogliamo giocare come contro i biancocelesti: vogliamo fare qualcosa di speciale in Europa, loro sono una squadra esperta che conosce già la competizione. Anche loro vedranno la possibilità di fare qualcosa di straordinario, avranno un grande stato d'animo e non dobbiamo sottovalutarli. Jovic? La sua evoluzione è sensazionale -dice sulla punta che ha fatto cinque gol venerdì sera-, è un giocatore completo ma non ancora alla fine del suo sviluppo. L'opzione d'acquisto? Abbiamo ancora tempo, possiamo esercitarla in un determinato momento. E' in prestito per due anni, non c'è fretta ma solo una certezza: sarà un giocatore dell'Eintracht Francoforte".