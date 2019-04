Eintracht, il padre di Jovic: "No al Barcellona, vuole giocare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luka Jovic potrebbe rimanere un altr'anno all'Eintracht Francoforte. L'attaccante serbo, 21 anni, piace alle big d'Europa ma potrebbe scegliere di restare nel club tedesco ancora un anno per completare la maturazione. Decisiva, sotto questo aspetto, l'eventuale qualificazione in Champions League che gli permetterebbe di giocare da protagonista nel palcoscenico più prestigioso e al tempo stesso permettere all'Eintracht di far crescere il valore di mercato del giocatore. Lo conferma il padre del giocatore, Milan Jovic, alla Bild: "Luka ha ricevuto richieste, inclusa una dal Barcellona, ma non è interessato. Non sa se può giocare lì, vuole andare in Champions League con l'Eintracht e rimanere".