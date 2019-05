Eintracht, Jovic ha già svuotato l'armadietto in attesa del Real

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito da Bild, Luka Jovic avrebbe già svuotato il proprio armadietto in attesa dell'ufficialità del suo passato dall'Eintracht Francoforte al Real Madrid. Il giocatore, che attualmente si trova in vacanza prima di disputare due sfide con la Nazionale serba, ha confidato ai compagni che non tornerà presso il centro sportivo dei tedeschi perché il suo futuro è in Spagna.